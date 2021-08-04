ما الجديد في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي لـ"الاتحاد" إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة خلال الساعات الأخيرة، حيث لا تزال داخل الغرفة الخاصة في المسستشفى الحكومي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف المصدر أن البروتوكول العلاجي الموضوع لها منذ دخولها المستشفى تبلغ مدته أسبوعين، فيما لا يزال يتم تقديم الخدمة الصحية لها من قبل الطاقم الصحي والمعروف بخبرته الكبيرة في التعامل مع الحالات المشابهة لحالة الفنانة لدلال عبد العزيز.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تتحدث كثيرا داخل المستشفى فيما يعكف على رعايتها بنتاها دنيا وإيمي وزوجيهما، فيما لا تتحدث عن زوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم.

ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي، حيث تعاني من ظاهرة آثار كوفيد الطويلة والتي تسببت في تآكل الرئة وعدم الخروج من المستشفى كل هذه المدة.









