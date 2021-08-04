تفاصيل الحالة الصحية لمصطفى كامل وأسرته بعد الإصابة بكورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر صحي في مستشفى العجوزة المتخصص في علاج حالات الإصابة بكورونا، أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين الأسبق حالته الصحية مستقرة.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنان وأسرته يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، ولا يوجد أي أزمة في الحالة الصحية.

وأشار المصدر إلى أن أسرة الفنان مصطفى كامل تتلقى العلاج في غرف الرعاية الخاصة، حيث تعد حالة ابنته الأخطر بينهم، فيما تتواجد الأم والزوجة داخل أحد غرف الرعاية.

وطالب الفنان مصطفى كامل جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد إصابته هو وعائلته بالكامل بفيروس كورونا المستجد، حيث دخل المستشفى منذ حوالي 5 أيام.