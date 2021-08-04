بعد إصابة مخرج شهير.. هل ظهر متحور دلتا في مصر؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلن الكاتب والسيناريست المصري محمد دياب، إصابته بفيروس كورونا المتحور "دلتا" منذ إسبوعين، مؤكدا أن أن تلقيه التطعيم لم يمنع من إصابته بالفيروس المتحور.

وكتب دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الثلاثاء، أنه مُصاب بالنسخة الجديدة "دلتا" رغم حصوله على لقاح كورونا، موضحاً أن الحماية من "دلتا" كانت محدودة في حالته.

وانتابت الأوساط المصرية حالة من الجدل حول إعلان دياب إصابته بمتحور دلتا، حيث نفى مصدر في الصحة المصرية لـ"الاتحاد" اكتشاف سلالة دلتا المتحورة في البلاد، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات في الفترة الأخيرة من جديدن والتحذير من موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أنه يتم المسح والترصد للإصابات الموجودة في البلاد بشكل يسمح بالتعرف على السلالات الموجودة، حيث لم يتم اكتشاف إصابات بالسلالة المتحورة دلتا.

دياب في تغريدته أضاف:" أنا متأكد إني لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقي أسوأ بكتير بس الحقيقة أن اللقاح اللي أظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة هي فايزر ومودرنا"، محذرا الحاصلين على لقاحات كورونا بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لأن الموضوع صعب.

وتابع دياب :" أنا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسه واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقى أصعب بكتير"، موجها نصيحة إلى جمهوره قائلا: "أرجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعو لكل مريض".