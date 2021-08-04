أبو.. يجدد نمطه الغنائي في "آن الأوان"

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان المصري أبو لـ «الاتحاد»، عن ملامح ألبومه الغنائي «آن الأوان»، والذي يضم 7 أغنيات باللهجة المصرية متنوعة الأنماط الموسيقية التي تجمع ما بين المقسوم والكلاسيكي، تعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، مضيفاً أنه سيطرح أغاني الألبوم بشكل فرادي بواقع أغنية كل شهر، وأن الألبوم سيكون بمثابة انطلاقة غنائية جديدة بمشواره الفني لما يحويه من تجديد في النمط الموسيقي والأشعار عن كافة أغانيه السابقة، ويعد الألبوم هو ثاني ألبوماته الغنائية بمشواره الفني.

وأعرب أبو عن رد الفعل الإيجابي تجاه أغنية «ملك الفبركة»، أولى أغاني ألبومه «آن الأوان»، والتي طرحها خلال الأيام الماضية على المنصات الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد صلاح، وألحان وتوزيع مينو، وأوضح أن الأغنية تدور فكرتها حول شخص كان يثق فيه ليقرر تناسيه وعيش حياته بسلام بعيداً عنه بعد أن خدعه وتسبب في تعاسته.

يذكر أن المطرب أبو حقق شهرته الغنائية من خلال أغنية «3 دقات»، والتي شاركته الغناء الفنانة يسرا، وحققت الأغنية ما يقرب من 700 مليون مشاهدة منذ طرحها بعام 2017.