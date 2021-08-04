أول ظهور لشريف الدسوقي بعد بتر ساقه يثير تعاطف الجمهور

شعبان بلال (القاهرة)

في أول عمل فني له بعد عملية بتر ساقه منذ أسابيع، شارك الفنان المصري شريف الدسوقي في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، بمشاركة النجم يحيى الفخراني.

وظهر الدسوقي في المسرحية وهو جالس على كرسي متحرك ما أثار مشاعر الجماهير، خاصة بعد تداول صور من المسلسل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المنتشرة لشريف الدسوقي مع يحيى الفخراني وغيره من النجوم، معبرين عن سعادتهم برؤيته في هذا العمل الفني المسرحي الكبير.

وعرض مسرحية"ياما في الجراب ياحاوي"، من بطولة النجم يحيى الفخراني، وبمشاركة الفنان إياد نصار، ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معا، على مسرح "كايرو شو" بالإسكندرية.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة .