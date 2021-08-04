إصابة السيناريست المصري محمد دياب بمتحور "دلتا"

شعبان بلال

أعلن الكاتب والسيناريست المصري محمد دياب، إصابته بفيروس كورونا المتحور "دلتا" منذ إسبوعين، مؤكدا أن أن تلقيه التطعيم لم يمنع من إصابته بالفيروس المتحور.

وكتب دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الثلاثاء، أنه مُصاب بالنسخة الجديدة "دلتا" رغم حصوله على لقاح كورونا، موضحا أن الحماية من "دلتا" كانت محدودة في حالته.

وأضاف:" أنا متأكد إني لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقي أسوأ بكتير بس الحقيقة أن اللقاح اللي أظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة هي فايزر ومودرنا"، محذرا الحاصلين على لقاحات كورونا بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لأن الموضوع صعب.

وتابع دياب :" أنا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسه واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقى أصعب بكتير"، موجها نصيحة إلى جمهوره قائلا: "أرجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعو لكل مريض".