فقدان حاستي الشم والتذوق للمصابين بـ«كوفيد-19» قد يطول بعد التعافي لأشهر حسبما أكده خبراء «الصحة العالمية»، ووفق صحيفة عكاظ، كشف أخصائي طب وفسيولوجيا الأعصاب الروسي ألكسندر بوديك عن إمكانية استعادتهما سريعاً بالتدريب اليومي 5 مرات لمدة 20 ثانية على شم روائح: القرنفل، الثوم، الهيل، القرفة، علاوة على استخدام قطرة فيتامين A للأنف وتناول أوميغا-3 لمدة أسبوعين، ما ينشط حاسة الشم وبالتالي تحسن حاسة التذوق لارتباطهما بشكل وثيق. ووفق RT (الثلاثاء) يقول بوديك: «لا توجد طرق لاستعادة حاسة التذوق منفردة.. ويرجع فقدان الحاستين لتغير تركيب اللعاب ما يدمر مواد النكهة قبل وصولها إلى المستقبلات التي تتعرض خلاياها للتلف نتيجة الإصابة بالفايروس المستجد».
كيف تستعيد حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا؟
المصدر: وكالات