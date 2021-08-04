الأشعة السينية تكشف أثر اللقاح على مصابي كورونا

أظهرت الأشعة السينية الفرق بين رئتي مصاب بكورونا سبق تحصينه، وآخر لم يتلق اللقاح.

ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، أكد مدير العناية المركزة بمستشفى «سانت لويس» في ميسوري الأميركية الدكتور غسان كامل، أن رئتي المريض غير الملقح ظهرت بيضاء بالكامل ما يؤكد خلوهما من الأكسجين، وامتلاءهما بالفايروس والندبات الشديدة، بعكس رئتي المحصن بجرعتين التي أظهرت كمية كبيرة من الفضاء الأسود، ما يشير لامتلائهما بالهواء المتدفق، وخلوهما تقريباً من الفايروس. واستدرك كامل: «يؤدي الفايروس للالتهاب الرئوي، بسبب امتلاء الرئتين بالسوائل ما يفقدهما قدرة امتصاص الأكسجين، فيظهر السعال وضيق التنفس، كما أظهرت الأشعة تلف الخلايا المبطنة للممرات التنفسية بين الأنف للرئتين».