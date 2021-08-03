مصر.. حقن أول طفلة مصابة بالضمور بالعلاج الجيني

شعبان بلال (القاهرة)



أجرت مصر، اليوم الثلاثاء، عملية حقن أول طفلة مصابة بمرض الضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، داخل مركز مستشفى معهد ناصر بالعاصمة القاهرة.



وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد قد أعلنت عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الچيني، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.



واستقبل مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر، الطفلة قبل 48 ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوص معملية شاملة قبل العملية.



ويعد مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى، وفقًا للمعايير العالمية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة، إذ تضم الوحدة غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.



وأكدت وزيرة الصحة المصرية متابعة حالة الطفل بعد الحقن من قبل استشاريين في تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغذية وعلاج طبيعي)، وذلك أسبوعيًا على مدار 3 أشهر.