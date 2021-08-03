انتقادات حادة لأوباما بسبب عيد ميلاده

واشنطن (أ ف ب)

يثير حفل ينوي باراك أوباما إقامته بمناسبة عيد ميلاده الستين انتقادات الجمهوريين الذين يأخذون عليه إقامة فعالية كبيرة وسط تفش جديد لفيروس كورونا، رغم التزامه بالإرشادات الصحية.

وقد طُلب من المدعوين للحفلة المقرر إقامتها بجزيرة مارثاز فينيارد، أن يكونوا قد تلقوا لقاحهم وأجروا فحص كورونا.

وسيتم إحياء المناسبة بالهواء الطلق، وسيتواجد خلالها «منسق لكوفيد».

وقال عضو الكونغرس الجمهوري جيم جوردان: «لو كان عيد ميلاد ترامب (لقال الديمقراطيون) كيف يستطيع أحد أن يكون متهوراً لهذا الحد؟». وتساءلت رونا ماكدانيال: «هل هناك استثناء لحفلات الليبراليين الأثرياء؟».