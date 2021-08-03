«الاتحاد» أجرت جولة داخل مدينة الغذاء «سايلو فودز»

أحمد عاطف (القاهرة)



أجرت «الاتحاد» جولة ميدانية داخل المدينة الصناعية الغذائية الجديدة «شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية» «SILO FOODS»، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، تزامناً مع افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لها.

وشاهدت «الاتحاد» منظومة العمل المتكاملة داخل المصنع، مع الاهتمام بميكنة كافة الخطوات الإنتاجية، وتطهير أي فرد قبل دخوله لمصانع والمنشآت التابعة للمدينة، والتي تقع في مدينة السادات في نطاق محافظة المنوفية.



وبحسب المسؤولين هناك، تعتبر «سايلو فودز»، أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة، والتي تعمل بشكل متكامل، حيث روعي في تخطيطها وتنفيذها ألا يتم الاحتياجات لأي عنصر خارجي في المشروع، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي يعمل عليها «سايلو فودز».



واهتمت إدارة المشروع، على أن تعمل المدينة إلكترونياً بشكل شبه كامل، مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح عقب طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية، بمصانعها الأربعة، وهي مصانع «البسكويت»، و«المعكرونة»، و«المخبوزات»، بالإضافة لتواجد مطحن للدقيق، وآخر لتخزين القمح.



ويشتمل مشروع «سايلو فودز»، أيضاً على مصنع تم إنشاؤه خصيصاً لتوفير المستلزمات اللازمة لأعمال التغليف، والتي تضم منتجات بلاستيكية وغيرها لـ«العلب»، وغيرها من مستلزمات التغليف، ليتم توفير مختلف الاحتياجات اللازمة للتغليف بمختلف أنواعها بوساطة المصنع، حيث قال مسؤولو المشروع: «مبنجبش حاجة من بره غير القمح».



وشاهد مراسل «الاتحاد» داخل المدينة الصناعية الغذائية عدداً كبيراً من صوامع القمح، وهو ما قال عنه مسؤولو المشروع، إنها تضم 15 صومعة مصممة على أحدث النظم والمعايير العالمية، تضم كميات تكفي المدينة لمدة 3 أشهر كاملة، واصفين المشروع بأنه «مشروع استراتيجي متكامل لزيادة نسب الاكتفاء المحلي من منتجات هذا المصنع، باعتبارها إحدى مشروعات الأمن الغذائي المهمة للدولة المصرية.



وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مشدداً على أن الزيادة لن تكون كبيرة.

وأضاف خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية (شمال مصر)، أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في السعر، ولكن عن أن زيادة السعر«باتت ضرورة» مشيراً إلى أنه سيتحمل المسؤولية من موقعه كرئيس للدولة.

وأكد السيسي أن السعر لن يرتفع بدرجة كبيرة، لافتاً إلى«أنه من غير المعقول أن يكون ثمن 20 رغيفاً بثمن سيجارة»، موضحاً أن الوجبات المدرسية ستكلف 8 مليارات جنيه في السنة، مؤكداً أن سعر الخبز ثابت على مدى 20 أو 30 سنة، وأن ذلك لابد من تغييره.