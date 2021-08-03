علامات الإصابة بالسكتة الدماغية عند الرجال والنساء

تحدث السكتة الدماغية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ وينزف ، أو عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ و يمنع التمزق أو الانسداد الدم والأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن السكتة الدماغية تتلف خلايا وأنسجة المخ وتبدأ في الموت في غضون دقائق.

السكتة الدماغية

وفقا لموقع هيلث لاين يؤدي فقدان تدفق الدم إلى المخ إلى إتلاف الأنسجة داخل الدماغ. تظهر أعراض السكتة الدماغية في أجزاء الجسم التي تسيطر عليها المناطق المتضررة من الدماغ.

كلما أسرع الشخص المصاب بالسكتة الدماغية في الحصول على الرعاية ، كانت نتائجه أفضل على الأرجح. لهذا السبب ، من المفيد معرفة علامات السكتة الدماغية حتى تتمكن من التصرف بسرعة.

يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية:

شلل

خدر أو ضعف في الذراع والوجه والساق ، خاصة في جانب واحد من الجسم

مشكلة في التحدث أو فهم الكلام

ارتباك

مشاكل في الرؤية ، مثل صعوبة الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما مع اسوداد الرؤية أو عدم وضوحها أو ازدواج الرؤية

مشكلة في المشي

فقدان التوازن

دوخة

صداع حاد ومفاجئ لسبب غير معروف

أعراض السكتة الدماغية عند النساء



في حين أن بعض علامات السكتة الدماغية هي نفسها لدى النساء والرجال ، إلا أن بعضها أكثر شيوعًا عند النساء.

تشمل علامات السكتة الدماغية التي تحدث في كثير من الأحيان عند النساء ما يلي:

الغثيان أو القيء

هلوسة

ألم

ضعف عام

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

الإغماء أو فقدان الوعي

النوبات

الارتباك أو الارتباك أو عدم الاستجابة

تعد النساء أكثر عرضة من الرجال للوفاة من السكتة الدماغية ، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على السكتة الدماغية في أسرع وقت ممكن.



