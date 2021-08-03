أحمد الحوسني.. «أنا إنسان»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

كشف الفنان أحمد الحوسني عن أن ألبومه الجديد: «أنا إنسان» يتناول عدة مواضيع، مثل الحب أو خيبة الأمل، والبعد والسفر، من هنا تم اختيار عنوان الألبوم الذي يضم 7 أغنيات، الأولى منها «بياع قلوب»، من كلمات بلال كمال، وألحان محمد حمدي، و«مكان بعض» كلمات مصطفى صلاح، وألحان إسلام محمد، و«أنا إنسان» كلمات أحمد الحوسني، وألحان يامن الأعور، و«طعم العافية» كلمات حمزة محسن، وألحان ثائر حازم، و«أتذكرتك وحنيت لك» كلمات حمزة محسن، وألحان ثائر حازم.

وعن تعدد لهجات الألبوم بين الخليجي والمصري واللبناني والعراقي، قال: رغم أن هذا التنوع، لكن يهمني نوع الموسيقى مع الأداء، حيث تأتي لتوضيح الكلمة مع الموسيقى، مبيناً أن الأغاني العربية بشكل عام لا يوجد بينها خلاف كبير بالنسبة للهجات.

عمل متكامل

وبالنسبة لدارسته للموسيقى، أوضح الحوسني الذي سيتخرج هذا العام في بيت العود.. أنه استفاد منها في اختيار الكلمات والمعنى المناسب، ليخرج العمل متكاملاً فيه الكلمة واللحن والأداء، خاصة اختيار الكلمات التي تكون مخارجها صحيحة وسلسة ليقبلها المستمع، موضحاً أن دراسة الموسيقى منحته مهارة قراءة النوتة الموسيقية. وحول المدة الزمنية التي احتاجها إنتاج الألبوم، ومتى سيتم طرحه، أشار إلى أن بعض الأغاني يجري تجهيزها منذ عام 2018، وسيتم إعداد حفل رسمي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً لتدشين الألبوم من «بيت العود»، ثم يتبعه حفل آخر في المجمع الثقافي.

وعن المنافسة في الفن، أوضح أن المنافسة مطلوبة، لكن الفنان الذكي الذي يتفرد بعمله ويختلف عن غيره، مؤكداً أهمية النوع الكلاسيكي من الفن، أما بالنسبة لفن الأوبرا الذي يفضله عن غيره، فقال: حلمي أن أقدم حفلاً في أوبرا دبي، موضحاً أن لديه حفلاً في دار الأوبرا المصرية في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى التجهيز لحفل آخر في مصر.

جيل الرواد

أما عن رأيه في الفنانين الرواد ومن يحب أحمد الحوسني أن يردد أغانيه فأضاف: دراستي «كلاسيكية أوبرالية»، لكن شرقيتي غالبة، وأنا أسمع للفنانة الراحلة أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ووديع الصافي، وصباح.

ولفت إلى أنه يحب آلة البيانو، ويرى أن من الضروري أن يقوم بمهمة تدريس الموسيقى ويعلمها لغيره.. مؤكداً أهمية التواصل ما بين الفنانين الإماراتيين، مشيداً بكوكبة من الفنانين الذين أكدوا حضورهم في عالم الفن الإماراتي، ومنهم: فيصل الساري، فاطمة الهاشمي، فاطمة أحمد، إيمان الهاشمي، وصادق المنهالي.