فراس إبراهيم مع أصحاب الهمم في «السيدة زينب»

القاهرة (الاتحاد)

يعود الفنان فراس إبراهيم إلى الدراما المصرية، بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شارك في مسلسل «رحيم» مع ياسر جلال ونور عام 2018، وتأتي عودته من خلال مسلسل «السيدة زينب»، الذي يشارك في بطولته مع سوسن بدر، ومحمد رياض، وأحمد وفيق، ودينا، ومحمود عبدالمغني، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في 60 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي في شارع خلف مسجد السيدة زينب، ويتعرض للعديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وذلك من خلال سيدة بسيطة لديها ولدان من أصحاب الهمم، يواجهان العديد من المواقف في حياتهما.

وكان فراس شارك العام الماضي في بطولة مسلسل «ليالي الشمال» مع باسم مغنية، ومريم حسين والليث المفتي وعدنان أبو الشامات، وتأليف وإخراج عماد نجار، وتناول في إطار اجتماعي درامي معاناة اللاجئين السوريين في بلاد الغربة، وركز على الواقع المعاصر وحالة اللجوء والهجرة.