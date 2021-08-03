8 فوائد مذهلة لتناول البطيخ

أبوظبي (الاتحاد)

لا يدرك الكثيرون أن البطيخ ليس فاكهة حلوة لذيذة الطعم فحسب، بل إنه يعود بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية على الجسم أيضاً، ذكر بعضها موقع «Hum Nutrition».

1- يعزز الترطيب

يحتوي البطيخ على 92 بالمئة من الماء، لذلك تعد هذه الفاكهة الصيفية مثالاً رائعاً على كيفية ترطيب جسمك من خلال الطعام. ويعتبر بقاء الجسم رطباً ضرورة للحصول على المزيد من الطاقة طوال اليوم، والأداء البدني بشكل أفضل، وعدم الإصابة بصداع، وانتظام الأمعاء، ناهيك عن أن الترطيب ضروري للتمتع ببشرة متوهجة ندية.

2-يحارب الالتهاب

البطيخ من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في منع تلف الخلايا، ومحاربة الإجهاد التأكسدي لأعضاء وخلايا الجسم، وهو أمر ضروري لتجنب مخاطر صحية أكبر.

ومن أهم مضادات الأكسدة القوية الموجودة في البطيخ الليكوبين وفيتامين (ج)، ويحتوي على مادة الليكوبين أكثر من أي فاكهة أو خضراوات أخرى.

3- يدعم صحة الجلد

يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد في دعم صحة وشباب الجلد، بسبب محتواه الغني من فيتامين (ج)، وتعزيز إنتاج الكولاجين، الذي يقلل ظهور التجاعيد وفقدان المرونة. كما يساعد محتوى الماء العالي في البطيخ على التخلص من جفاف البشرة وبهتانها، ويقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

4- يحمي من حروق الشمس

يساعد تناول وجبة خفيفة من البطيخ البشرة عند التعرض لأشعة الشمس، حيث تحمي الكاروتينات الموجودة فيه، والتي تشمل الليكوبين وبيتا كاروتين، بشرتك من حروق الشمس، وتساعد خلاياك على محاربة أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

5- يعزز نظام المناعة

يعتبر البطيخ مصدراً ممتازاً لفيتامين (ج)، وهو أحد العناصر الغذائية العديدة التي تعزز المناعة، علاوة على أنه يقصر مدة الإصابة بالزكام ونوبات البرد. ويحتوي البطيخ على ثمانية بالمئة من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين (أ)، ما يساعد على دعم جهاز المناعة عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية.

6- يهدئ ألم العضلات

يُعد البطيخ إضافة رائعة لوجبتك الخفيفة بعد التمرين، إذ إنه يحتوي على ستة بالمئة من القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في منع تقلصات العضلات. إضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على الأحماض الأمينية إل-سيترولين، والتي تساعد في تخفيف وجع العضلات.

7- يدعم صحة القلب

هناك العديد من العناصر الغذائية في البطيخ، والتي تجعله خياراً صحياً للقلب، بفضل الليكوبين وإل-سيترولين التي تساعد في دعم مستويات ضغط الدم الصحية، وزيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، ما يريح الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

8- يحسن الهضم

بفضل محتواه المائي الكبير والألياف، يدعم البطيخ الجهاز الهضمي، وينظم حركة الأمعاء والقولون، مما يحسّن الصحة بوجهٍ عام.