هاني رمزي ينتظر «قصة 200 جنيه»

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد الفنان هاني رمزي أنّه يجسد شخصية جديدة تماماً عليه في فيلم «قصة 200 جنيه»، الذي انتهى من تصوير دوره فيه مؤخراً، ومن المقرر عرضه تجارياً للجمهور، خلال الفترة القادمة، ويشاركه بطولته نيللي كريم، وليلى علوي، وخالد الصاوي، وإسعاد يونس، ومي سليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وقال لـ «الاتحاد»: إن أحداث الفيلم، تدور حول 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث يتم رصد رحلة العملة الورقية منذ إصدارها من البنك المركزي، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياة من تقع في يده، وإنه يجسد في الأحداث شخصية عامل في محطة وقود يواجه مشاكله وأزماته بالمرح.

وأشار إلى أنه يستعد لتصوير فيلم اجتماعي كوميدي جديد تأجل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة «كورونا» وتداعياتها، ويجسد في أحداثه شخصية شاب يشعر بالحيرة دائماً، وأبدى سعادته بردود الفعل الطيبة حول مسرحيته الجديدة «أبو العربي» التي أعادته للمسرح بعد غياب 18 عاماً.