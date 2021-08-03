روبي تحلم بالشهرة في فيلم غنائي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الفنانة روبي عن فيلم سينمائي جديد ويحمل اسم «فينوس»، وكشفت لـ «الاتحاد»، عن أن الفيلم تدور أحداثه، خلال حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، وينتمي إلى نوعية الأفلام الغنائية الموسيقية، وتجسد شخصية مطربة تحلم بتحقيق حلمها الغنائي، والوصول بصوتها إلى العالمية، الفيلم من إخراج هادي الباجوري، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، وآسر ياسين.

ومن جانب آخر تنتظر روبي عرض فيلم «كيرة والجن»، وتجسد شخصية زوجة «أحمد عبد الحي كيرة»، والذي يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه خلال ثورة 1919، العمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد، ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.

كما تواصل تصوير مشاهدها المتبقية «بره المنهج»، والذي يدور في إطار الكوميديا التشويقية، حول علاقة صداقة تجمع بين رجل يافع وصبي بالمرحلة الثانوية يعاني تنمر زملائه بالمدرسة، العمل من تأليف خالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، وأسماء أبو اليزيد.

وعلى الصعيد الدرامي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسلها «شقة 6»، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ومن تأليف آل القاضي، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته سيد رجب، وملك قورة.