5 نصائح لإصلاح الشعر التالف

أبوظبي (الاتحاد)

تعاني الكثير من السيدات من ضعف الشعر، أو جفافه وتقصف أطرافه، بما يؤدي إلى تلفه، وأوضح موقع «Hum Nutrition» أن هناك بعض النصائح لإصلاحه.

1- دعي شعرك يجف في الهواء قدر الإمكان، وعند استخدام أدوات التصفيف الحرارية، ضعي رذاذاً واقياً من الحرارة لتقليل الضرر.

2- قللي من تعرضك لأشعة الشمس، ويفضل ارتداء قبعة أو الجلوس في الظل.

3- امنحي شعرك فترة كافية بين المعالجات الكيميائية لما لا يقل عن 8 إلى 10 أسابيع على الأقل.

4- استخدمي منتجات الشعر الطبيعية الخالية من المكونات الضارة، والتي أصبحت تنتشر في الأسواق للحفاظ على الشعر.

5- اغسلي شعرك باعتدال حسب نوعه ومستوى النشاط البدني، مع الحرص على استخدام بلسم للحفاظ على نعومته، ومنحه الرطوبة التي يحتاجها. وبعد الاستحمام، لفي الشعر المبلل بمنشفة ناعمة بدلاً من فركه بشدة حتى يجف، واستخدمي مشطاً واسع الأسنان بعد جفاف شعرك إلى حدِّ ما.