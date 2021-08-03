علاج برد الصيف.. 5 وصفات طبيعية

برد الصيف من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويعتقد معظم الناس أنه لا يمكنك الإصابة بنزلة برد إلا خلال فصل الشتاء، ولكن هذا ليس صحيحًا لأن الكثير من الأشخاص يعانون من البرد خلال فصل الصيف، وتحدث نزلات البرد الصيفية بشكل رئيسي بسبب الفيروسات المعوية التي تسبب التهاب الحلق وسيلان الأنف والأمراض المعوية.

1- علاج إنفلونزا الصيف بالاعشاب

تعتمد مدة امتداد الزكام على الاستجابة المناعية للفرد وتتأثر أيضًا بالنظام الغذائي والترطيب الكافي ومستويات النشاط البدني للشخص، لذلك اتبع هذه العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة للحصول على قسط من الراحة من نزلات البرد الصيفية:

1- الراحة الكافية

الراحة المناسبة والنوم الكافي ضروريان للسماح للجسم بالتعافي بشكل جيد وتعزيز جهاز المناعة، تجنب النشاط البدني الشديد والإجهاد لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

2- ابق رطبًا جيدًا

من الضروري الحفاظ على الترطيب جيدًا وشرب الكثير من الماء والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول، الحساء الخفيف وفنجان الشاي الساخن من الأطعمة المريحة التي يمكن أن تهدئ من أعراض نزلة البرد في الصيف.

3- تناول طعام صحي

سيوفر لك النظام الغذائي المغذي والمتوازن الطاقة والبروتين الكافيين لمكافحة المرض والبقاء بصحة جيدة، كما سيوفر لك النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه العناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل الفيتامينات A و D و C والزنك والحديد التي تساعد على منع الأمراض.

4- مشروبات عشبية

المشروبات العشبية هي الأفضل لتقوية جهاز المناعة وتساعد على تقليل الأعراض المصاحبة لنزلات البرد الصيفي ومحاربة الالتهابات المسببة لها.، تعمل المغذيات النباتية القوية ومضادات الأكسدة على عجائب في علاج برد الصيف، الكركم وأوراق الريحان والثوم والزنجبيل وعرق السوس هي بعض الأعشاب القيمة التي تساعد في علاج برد الصيف.

5- المرطبات

تساعد أجهزة ترطيب الهواء وأجهزة البخار بشكل كبير على التخلص من الأعراض مثل سيلان الأنف والاحتقان والتهاب الحلق والسعال، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل أجهزة ترطيب الهواء على تقليل الجفاف وتقليل السعال.

6- المكملات

يساعد الحصول على جرعتك من المكملات الغذائية الأساسية في تقوية جهاز المناعة ، ومحاربة العوامل المسببة للأمراض وإبعاد العدوى، تناول فيتامين ج ، أ ، الزنك أو مكملات الفيتامينات المتعددة والمعادن كل يوم لتحفيز المناعة.

ومع ذلك ، فمن الأفضل طلب الرعاية الطبية إذا ساءت الأعراض ولم تستجيب جيدًا لهذه العلاجات.