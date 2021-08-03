وائل جسار.. تأجيل حفله في بغداد بسبب «كورونا»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار عن تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان من المقرر إحياؤه في السابع من أغسطس الجاري، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكان من المقرر أن تشارك المطربة العراقية نوفا عماد لأول مرة على مسرح القاعة الملكية بنادي الصيد في بغداد.

ويأتي قرار التأجيل لأجل غير مسمى حتى الآن، تماشياً مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حالياً في مختلف أنحاء البلاد مع الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا التي وصلت خلال الأيام الماضية لمرحلة خطيرة بعدد آلاف الإصابات الجديدة يومياً.

ومن جانبه وجه وائل جسار دعمه الكبير للشعب العراقي ومؤازرته في أزمته الحالية، متمنياً أن تعبر أزمة كورونا بسلام وتهدأ وتيرة الإصابات وتعود الحياة لطبيعتها عما قريب، واعداً محبيه في العراق بزيارة قريبة وحفل أكبر عما قريب تعويضاً عن هذه الإطلالة المؤجلة.

وكان من المقرر أن تأتي هذه الحفلة ضمن جولة حفلات جسار بالوطن العربي خلال موسم الصيف، التي استهلها مؤخراً بحفلتين ناجحتين في مصر، أطل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف، كما اختتمها بحفل ضخم في مدينة العلمين الجديدة.

وعلى الصعيد الفني يواصل جسار الانتهاء من أحدث أعماله الغنائية «عيان»، يتعاون خلالها مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع القادمة.