روبوتات لتنظيف السواحل الرملية في ولاية فلوريدا

تعتبر النظافة من السمات الرئيسية للشواطئ الرملية، ولكن من الصعب على الإنسان جمع قطع النفايات الصغيرة فيه. لذلك تستخدم في تنظيفها معدات خاصة.



وقررت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية تكليف الروبوت الكهربائي BeBot بالقيام بهذه المهمة الصعبة. هذا الروبوت يجمع الرمل ويغربله. يحصل الروبوت على الطاقة الكهربائية من ألواح شمسية وبطارية ويتم التحكم به عن بعد (إلى حد 300 متر)، حيث يمكنه الدوران في مكانه ويمكنه الوصول إلى أماكن وعرة يصعب الوصول إليها.

ولجمع قطع البلاستيك وأعقاب السجائر وبقايا الطعام ونفايات لا يتجاوز مقاسها سنتمترا مربعا، يغرف الروبوت الرمل على عمق عشرة سنتمترات وينخله، حيث تبقى النفايات في المنخل وحبات الرمل تعود إلى الشاطئ.

روبوتات لتنظيف السواحل الرملية في ولاية فلوريدا

والشيء المهم هو أن هذا الروبوت لا يستخدم الوقود الأحفوري البنزين أو الديزيل، أي لا يلحق أي ضرر بالبيئة. ويؤكد المصممون، على أنه قادر على تنظيف 3000 متر مربع من الشاطي في الساعة، بحسب التضاريس. كما يمكن استخدامه في تنظيف المحميات الطبيعية وملاعب الغولف بحسب «rt».

يخضع الروبوت BeBot حاليا للاختبار في شواطئ فلوريدا، ومستقبلا سيرسل إلى شواطئ هاواي.