مواصفات سيارة أوبل كروس لاند 2022

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة أوبل كروس لاند 2022 الجديدة التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية، لا سيما أنها من السيارات المدمجة المميزة التي لها الكثير من المواصفات الجيدة. والسيارة ذات محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 «أحصنة» وعزم 205 نيوتن/المتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات. يبلغ طول السيارة 4.211 ملم والعرض 1.765 مم، والارتفاع الكلي 1.605 مم، كما تبلغ مساحة الحقيبة الخلفية 410 لترات مكعب، وتستهلك 4.5 لتر من الوقود عن قطع مسافة 100 كم/ الساعة. تحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية، ونظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل، وهي فرامل ABS مانعة للانغلاق ومثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كما تحتوي على نظام لمراقبة ضغط الإطارات وجنوط السيارة بمقاس يتراوح ما بين 16 إلى 17 بوصة.

