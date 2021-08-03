حقيقة وفاة الفنان أحمد السقا

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

استمرت إشاعات وفاة المشاهير في الظهور، وكان الفنان المصري أحمد السقا هو آخر من تعرض لهذه الإشاعة الصادمة بعدما تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل عقب تداول خبر يفيد بتعرضه لحادث أليم نقل على إثره إلى المستشفى وتسبب الحادث في تدهور حالته حتى الوفاة.

لم يخرج الفنان لينفي إشاعة وفاته بنفسه، كما يفعل بعضهم، ولم يستخدم حساباته الرسمية للرد على الأمر، ولكن آخر أعماله الفنية هي آخر ما نفى الأمر، حيث نشر فيديو إعلان لأحد المنتجات التي يقوم بالدعاية لها منذ ساعتين فقط، وهو ما يؤكد أنه بخير وبأفضل حال.

وتصدر محبو ومتابعو الفنان أحمد السقا للرد على هذه الإشاعة، حيث أكد المتابعون على تلك الأخبار عبر تغريدات على موقع تويتر للتأكيد على عدم صحة الخبر.

وينتظر الفنان المصري عرض آخر أفلامه في دور العرض السينمائية قريبًا، وهو فيلم «العنكبوت» الذي بدأت حملات الدعاية له بالفعل، ويعود للعمل مع الفنانة المصرية منى ذكى، الذي يدور في إطار من التشويق والإثارة كعادة أعمال السقا السابقة.

كما يشاركه في بطولة الفيلم الفنان التونسي ظافر العابدين، ويسرا اللوزي ومحمد لطفي والعديد من الفنانين، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم قريبًا في السينمات المصرية.