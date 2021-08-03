تفاصيل جديدة في الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر مطلع تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد نقلها لمستشفى حكومي خلال الفترة الأخيرة، حيث نفى ما تردد حول زرع رئة بالكامل بعد تأثرها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أن هناك بروتوكولاً طبياً كاملاً لعلاج الفنانة دلال عبد العزيز، خاصة أنها حالة نادرة ما تسبب في نقلها من أحد المستشفيات الخاصة لمستشفى حكومي بالقاهرة.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال تستخدم جهاز الأكسجين بسبب مشكلات على الصدر تجعلها لا تزال تعاني من آثار كوفيد- 19 الطويلة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي، الأمر الذي أسفر عنه وفاة غانم، فيما لا تزال تعاني الفنانة المصرية من آثار الإصابة بفيروس كورونا الطويلة رغم تعافيها من المرض.