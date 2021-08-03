البشاري: اتحاد المؤسسات الإفتائية في المجتمعات المسلمة يسمح بالتعايش

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في أبوظبي، أن الاتحاد المنهجي للمؤسسات الإفتائية في دول المجتمعات المسلمة وتعاونها المأمول، يشكل أساسًا قويًّا يسمح بنمو براعم التعايش، والتعاون في بلدان المجتمعات المسلمة، ويؤصل لبناء مرجعية إفتائية نقية من الشوائب والمغالطات، كما تسمح بتأهيل مفتين أكفاء في العلوم الشرعية.

وتساءل «البشاري» خلال مشاركته في الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر السادس للأمانة العامة للإفتاء حول العالم، الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية، حول «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»، قائلاً: كيف يمكن الانجماد والتقوقع والإصرار على تقديم خطاب ديني يقتصر على لغة واحدة، بينما يقدم تنظيم إرهابي مثل «داعش» إعلامًا احترافيًّا في سرقته وتشويهه لمقاصد الإسلام، عبر 12 لغة تقريبًا؟!

وشدد «البشاري» خلال كلمته على أن الحاجة لإيجاد التناغم المؤسساتي الإفتائي في عصر الرقمنة، يأتي استجابة لتحديات ومتطلبات عصر الحداثة الرقمية، في زمن انتشر فيه الفكر المتطرف ونتاجاته من إرهاب وتشدد، مما يشير للحاجة الماسة لاتجاه عقلاء هذه الأمة، من خلال علمائها الثقات لاغتنام فرصة التطورات والتحولات في نشر الفكر القويم، وبث شعاع الرسالة الإسلامية الراقية السمحة، وتفويت الفرص على كل خطاب «مستدين»، ينطلق من منابر وهمية وكفاءات هشة.

وأضاف البشاري أن الحديث عن صورة المأمول في أداء المؤسسات الإفتائية في أوروبا، والنظر في طرق وآليات استنباط الأحكام من خلال مؤسسات الإفتاء في المجتمعات المسلمة، يقودنا لضرورة «نقد الواقع الفقهي»، لتمييز الجيد من الرديء.

وأوضح أنه عند الحديث عن واقع المؤسسات الإفتائية، وعند النظر نحو المأمول منه من خلال نافذة نقدية محكمة، فإن ذلك يكون بمثابة جهد متواضع يضاف لتلك الجهود التي تصب في قلب السعي الجاد والغزير للفقهاء، وعلماء المسلمين.

وشدد «البشاري» في ختام كلمته على أن طبيعة العلاقة التي تربط دور الإفتاء في المجتمعات المسلمة، بدولها الأصلية، تشكل عاملًا إيجابيًّا وسلبيًّا في آن واحد، لما تؤثره هذه العلاقة من مباشرة «الإفتاء المبتور»، متمثلًا في محاولات استجابة للمستجدات من مكان بعيد جغرافيًّا، مبتور عن الثقافة والأحوال المعاشية.