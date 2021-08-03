مصر.. افتتاح أكبر مصنع لإنتاج القهوة في الشرق الأوسط

أحمد عاطف (القاهرة)

افتتحت إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات داخل مصر أحد أكبر مصانع القهوة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حسبما أعلنت الشركة.

وبلغت مساحة المصنع 8 آلاف متر لتصنيع القهوة بمختلف النكهات، ووصف مسؤولو المصنع بأنه مزود بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات التصنيع في هذا المجال، بالإضافة لمنظومة إلكترونية متكاملة تطبق أعلى معايير رقابة الجودة والسلامة الغذائية على كافة مراحل الإنتاج.

وبحسب مسؤولي مجموعة أي. يو. اف مصر المالكة للمصنع فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 20 ألف طن سنوياً من البن.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة البن عالمياً بفعل الصقيع الذي يضرب البرازيل منذ شهر تقريباً، كما تدمر تداعيات تفشي كورونا في البلاد المنتجة الحقول.