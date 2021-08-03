مفتي أستونيا: الجماعات الإرهابية استغلت العالم الرقمي لفرض فكرها الشاذ

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الشيخ إلدر محمد شين، مفتي دولة أستونيا، أن الجماعات الضالة والتنظيمات الإرهابية استغلوا العالم الرقمي لفرض كل ما يقدمونه في إطار نشر ضلالهم وفكرهم الشاذ. وأضاف مفتي أستونيا، خلال مشاركته في جلسة الوفود المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، والذي يعقد حول «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»، بمشاركة مفتين وعلماء من 85 دولة.

وأشار مفتي أستونيا إلى أن العلماء تأخروا كثيراً لمواجهة تلك الجماعات الضالة لأسباب مختلفة، مؤكداً أنه يمكننا من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن نبين لأبنائنا من أبناء الدين الحنيف الصواب من الخطأ.

كما لفت النظر إلى أن الشيوخ والعلماء لهم دور كبير في استخدام الوسائل الحديثة لنشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة وتعليم علوم الدين والتحدث مع الشباب بلغتهم، مثمناً موضوع مؤتمر دار الإفتاء العالمي السادس الذي تدور مناقشاته حول التحول الرقمي في دور وهيئات الإفتاء في العالم.