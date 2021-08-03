أول صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة في العالم لدماغ قرد!

كُشف عن أول صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة في العالم لدماغ قرد، في اختراق قد يمهد الطريق لعلاج الأمراض البشرية، بما في ذلك مرض باركنسون.

وأنشئت خريطة مفصلة لدماغ قرد المكاك الكامل باستخدام تقنيات التصوير «فلوريسنت»، من قبل فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، حسب موقع "روسيا اليوم".

واستخدم الفريق تقنية جديدة لإظهار كيفية تنظيم الخلايا العصبية وتوصيلها داخل دماغ القرد بـ«دقة ميكرون».

ويتألف دماغ الإنسان مما يقرب من مائة مليار خلية عصبية ذات اتصالات دقيقة ومعقدة، وبينما يصل حجمه إلى 17 مرة أكبر من تلك الموجودة في قرود المكاك، فإنه متشابه بدرجة كافية لإجراء مقارنات بين الاثنين، كما يزعم الباحثون.