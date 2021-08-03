متابع يفاجئ محمد هنيدي بطلب غريب أثناء بث مباشر!

شعبان بلال (القاهرة)

فاجأ أحد المتابعين الفنان المصري محمد هنيدي بطلب غريب، وذلك أثناء فيديو لايف بثّه هنيدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطلب الشاب من الفنان المصري أن يقرضه مبلغًا ماليًا، وذلك لوقوعه في ضائقة مالية، على أن يعيدها إليه بعد فترة قصيرة.

وكتب الشاب تعليقا أثناء البث المباشر: "ممكن تسلّفني 20 ألف جنيه وهكتبلك بيهم وصل أمانة لحد ما أردهم مرة أخرى؟"، ليرد هنيدي على طلبه بالموافقة: "طبعا ممكن وحالًا يتنفذ طلبك"، وطلب من أحد مساعديه التواصل مع الشاب عبر رسائل فيسبوك، من أجل تنفيذ طلبه مباشرة.

وكان محمد هنيدي قد أجرى أول بث مباشر له على فيسبوك، وتحدث مع المتابعين لمدة نصف ساعة، وحصد مشاهدات قاربت الـ 6 ملايين، وأكثر من 250 ألف تعليق .

وشهد البث المباشر حديثا حول عدة أمور حول شخصياته المفضلة التي قدمها خلال مشواره الفني، وعن أعماله القادمة وذكرياته خلال الأفلام التي قدمها سابقًا.

وتحدث هنيدي حول أمور أخرى مثل خوفه من ركوب الطائرات، وعن شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة المستوحاة من شخصية المدرس المصري على مدى سنوات.









