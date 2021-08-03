بالفيديو.. تامر حسني ينجح في حل الأزمة بين دياب ونصر محروس

أعلن الفنان المصري، تامر حسني، أنه تمكن من «الصلح بين الفنان دياب والمنتج والمخرج نصر محروس، بعد أزمة بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو على حسابه في «فيسبوك» أنه نجح في الصلح بين دياب ونصر محروس، وعلق قائلاً:«الحمد لله ربنا قدرني أكون سبباً في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب».

وأضاف: «دي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده..شكراً أستاذ نصر.. شكراً إنك كبرتلي ومردتليش طلبي، ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته.. كل الشكر أستاذ نصر محروس».

من جانبه، قال المنتج نصر محروس:«أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك». وأكمل:«أنا مقدرش يا تامر أرفضلك طلب، وطبعاً دياب أخويا الصغير اللي بتمناله كل خير ونجاح».