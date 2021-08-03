ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة مضادة للشيخوخة

يطمح الكثيرون في الحصول على بشرة خالية من التجاعيد وذات إشراقة ونضارة شبابية. وبحسب ما نشره موقع "أونلي مع هيلث" Only My Health، فإن هناك طريقة بسيطة لكنها فعالة لمواجهة جميع أضرار الجذور الحرة في خلايا جسم الإنسان من خلال تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية للفوز بمظهر شبابي وللمساعدة على التخلص من جميع علامات الشيخوخة المبكرة.

يقول دكتور سارو سينغ، طبيب جراح، إن الطبيعة تزود الإنسان بمواد غذائية وفيرة على شكل فواكه وخضروات ملونة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والطاقة التي يحتاج إليها بشكل يومي، ومن ثم فإن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على عيش حياة خالية من الأمراض ويمكن أن يسهم في الواقع على فقدان الدهون والحفاظ على وزن صحي، بما يحافظ على شباب العقل وبالتالي ينعكس على باقي أعضاء الجسم بما فيها البشرة.

وحدد تقرير الموقع 5 مواد غذائية مضادة للشيخوخة يمكن أن تسهم بفاعلية في التخلص من جميع علامات الشيخوخة المبكرة، كما يلي:

1. زيت الزيتون

إن زيت الزيتون البكر الصحي بالإضافة إلى فوائده المتعددة فهو يغذي الشعر والبشرة لأنه غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وهو معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات. يساعد زيت الزيتون على تحسين مرونة الجلد ويجعله متماسكًا، كما يعمل على تحسين ترطيب البشرة على المستوى الخلوي.

ولأنه عامل مضاد للأكسدة، فإن زيت الزيتون يمنع عملية الأكسدة وهي العملية التي يتم فيها إنتاج مواد كيميائية تدمر الخلايا تسمى الجذور الحرة والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا ويمكن أن تساهم أيضًا في تطور السرطان.

وبفضل خواصه المضادة للبكتيريا، يساعد زيت الزيتون أيضًا على التحكم في نمو البكتيريا على الجلد ويمكن استخدامه لعلاج العدوى البكتيرية على الجلد وتحسين التئام الندبات.

2. الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر كمشروب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، من بينها إنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم وتحسين أداء الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والوقاية من مرض السكري وغير ذلك الكثير.

يساعد البوليفينول، وهو مضاد للأكسدة يتوافر بمستويات عالية في الشاي الأخضر، على محاربة الالتهاب وحماية الكولاجين المخزن في الجسم. من خلال حماية وإصلاح الخلايا، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على مكافحة علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتمنحك بشرة صحية ذات مظهر شبابي طبيعي.

وتساعد خصائص الشاي الأخضر المضادة للالتهابات على تقليل التورم والاحمرار والتهيج على الجلد كما يساعد على تهدئة الأمراض الجلدية الناتجة عن التهاب الجلد الجدري والصدفية والوردية ويحافظ على شباب البشرة لفترة طويلة.

3. الرمان

يفيد تناول الرمان الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والمساعدة في تحسين الهضم بالإضافة إلى فوائد متعددة للبشرة والجلد.

يفيد الرمان في تحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي وبما يؤدي إلى في تقليل الضرر الخلوي في الجسم.

وتسهم مضادات الأكسدة في الرمان في تقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة من خلال زيادة معدلات تجديد الخلايا.

كما تساعد هذه الفاكهة الرائعة في تقليل ضرر الجذور الحرة على الجلد مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب وبالتالي تساعد في تقليل أعراض الأمراض الالتهابية مثل الأكزيما وحب الشباب.

4. البطاطا الحلوة

من المعروف أن البطاطا الحلوة واحدة من الخضروات الجذرية النشوية المفيدة صحية والشهية كوجبة غذائية خفيفة لها العديد من الفوائد الصحية مثل دعم الرؤية وتحسين صحة الأمعاء وتحسين أداء جهاز المناعة والدماغ.

أما الفوائد المتعلقة بالبشرة، فترجع إلى المستويات العالية من بيتا كاروتين والتي تتحول عند تناولها إلى الشكل النشط لفيتامينِ A، الذي يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا يدعم نمو وزيادة إنتاج الخلايا السليمة.

ويمنح تناول البطاطا الحلوة بانتظام ميزة القدرة على تحييد جزيئات الجذور الحرة غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وبالتالي تقليل احتمالات الإصابة بالسرطان.

5. العسل

يعتبر العسل الخام غذاء طبيعي رائع المذاق له فوائد صحية متنوعة، ويستخدم في العديد من العلاجات القديمة لعلاج الأمراض وتحسين ملمس الجلد والشعر وحماية الإنسان من الأمراض المختلفة.

إن العسل الخام مليء بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد على إطالة عمر الجلد.

ويعد العسل الطبيعي مفيدًا للغاية في تقليل الآثار السلبية للعديد من الملوثات وجزيئات الغبار، التي تتعرض لها البشرة باستمرار، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، بل ويمنحها مظهرًا قويًا.