المسجد الحرام يتأهب لاستقبال معتمري الخارج

بدأ العد التنازلي لاستقبال معتمري الخارج بدءًا من 10 أغسطس الجاري، ليتأهب المسجد الحرام بتكثيف الاستعداد بأعمال التطهير والتعطير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، وذلك بعمليات تطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، حيث يقوم أكثر من 4000 عامل وعاملة بتطهير المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً، باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، وتُستخدم يومياً قرابة 60,000 لتر يومياً من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، وكذلك قرابة 1200 لتر من المعطرات، وتستخدم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام قرابة 470 معدة وآلة غسيل حديثة وآلة لتطهير وتعطير المسجد الحرام.

الإجراءات الاحترازية

كما عزّزت الوكالة إجراءاتها الاحترازية والوقائية بكل ما يختص بالتعقيم لحماية رواد بيت الله الحرام من الفايروس والوقاية منه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لتنفيذ الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزائرين، ومضاعفة التعقيم لمرافق المسجد الحرام ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات، إضافة إلى دعم منظومة التعقيم لدى الوكالة من خلال أكثر من 550 معدة تعقيم ومضخة تعقيم لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي وقرابة 500 صبانة إلكترونية تعمل بالاستشعار في كافة جنبات المسجد الحرام، مستخدمين فيها يومياً أكثر من 20 ألف لتر من المعقمات صديقة البيئية والتي اختيرت بعناية لخدمة بيت الله.

ولتكون منظومة التعقيم في المسجد الحرام متكاملة وآمنة لقاصدي بيت الله العتيق تم توفير 11 روبوتاً تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و20 جهاز "بايوكير" للتعقيم باستخدام بالبخار الجاف و20 جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد.

فيما قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، في زيادة عدد اللغات إلى 10 لغات، وذلك ضمن برنامج "نرشدكم بلغتكم" لإجابة السائلين، وتجهيز كوادرها المترجمين، وذلك ضمن الأعمال التي تقدمها الإدارة خلال موسم العمرة، بالإضافة إلى اللغة العربية، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار، وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي، وكذلك عبر الروبوت التوجيهي، وأيضاً الاتصال المرئي، والهواتف المجانية وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، بالإضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة، تصمم عبر منشورات، ونشرها في منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن هنالك عددًا من الخدمات والمهام التي تم توفيرها لقاصدي بيت الله الحرام، وقد تنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعّالة، منها مراوح الرذاذ التي تقوم بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام وذلك باستخدام (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته، ويبلغ أعداد مراوح الرذاذ قرابة (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.