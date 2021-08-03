فلكياً.. الثلاثاء القادم رأس السنة الهجرية في غالبية العالم الإسلامي

أعلن مركز الفلك الدولي، في بيان له اليوم، أن غالبية دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد القادم وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة 01:50 ظهراً بتوقيت غرينتش، مشيراً إلى أن رؤية الهلال يوم الأحد مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه، وهناك إمكانية لرؤية الهلال يومها من خلال التلسكوب فقط وبصعوبة من أجزاء من القارة الأميركية. وتوقع المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن يكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية دول العالم الإسلامي. بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد القادم في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا سيحدث الاقتران بعد غروب الشمس وسيغيب القمر قبل غروب الشمس، وفي أبوظبي سيحدث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وعليه فإن رؤية الهلال من جاكرتا ومن أبوظبي مستحيلة. وفي مكة المكرمة سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس وعمره 40 دقيقة فقط، وفي الرياض سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 دقيقة فقط، وفي عمّان والقدس سيغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس وعمره ساعة واحدة و29 دقيقة، وفي القاهرة سيغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس وعمره ساعة واحدة و38 دقيقة، وفي الرباط سيغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس وعمره 05 ساعات و04 دقائق... ورؤية الهلال يوم الأحد من جميع المدن السابقة غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.