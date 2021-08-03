هذه التطبيقات لا غنى عنها في عطلتك الصيفية !

تحميل بعض التطبيقات على موبايلك سينفعك خلال العطلة الصيفية.. إذا كنت حددت الوجهة وحضرت حقيبة السفر. اليك أبرز التطبيقات. وفق سكاي نيوز.

Packpoint

إذا كنت شخصاً يكتشف بعد أن يصل أنه نسي الكثير من مستلزمات الرحلة، فلا داعي للقلق؛ لأن هذا التطبيق سيساعدك كثيرا في رحلاتك.

كل ما تحتاج إليه هو أن تحدد المدة التي ستسافر فيها وما طبيعة رحلتك، وسيزودك التطبيق بقائمة الأغراض التي ستحاجها معك، وبعدها يمكنك تحديد الأشياء التي جهزتها.

التطبيق مدفوع لكن سعره ليس مرتفعا، إذ يبلغ نحو 4 دولارات تدفعها لمرة واحدة.

QSun

من أكثر المخاطر التي نتعرض لها تحديدا عندما نذهب إلى وجهات ساحلية، هي "ضربة الشمس"، وأحيانا تصل لحروق في الجلد.. هذا التطبيق سيعلمك بالمدة التي يمكن أن تكون فيها معرضاً للشمس قبل أن تصل إلى مرحلة الحروق.

ليس هذا فحسب، لكنه وفقا للحالة البيئية ونوع بشرتك، يساعدك أيضا على معرفة نوع واقي الشمس المناسب لك وكذلك عدد المرات التي يجب أن تضعه فيها. ويمكنك أن تعرف أكثر عن طبيعة بشرتك بصورة واحدة تأخذها من خلاله.

التطبيق ليس مجانيا، لكن يمكنك تجربته خلال رحلتك لأنه يعطيك 7 أيام تجريبية.

Global Shark Tracker

إذا كنت مسافرا إلى مكان بعيد، ولا تعرف طبيعة البحر هناك، من المهم أن تكون على دراية بما إذا كانت هجمات أسماك القرش تحدث في هذا الشاطئ أم لا، وهو ما يساعدك فيه هذا التطبيق.

التطبيق الذي تقدمه منظمة الأبحاث غير الهادفة للربح OCEARCH يتتبع جميع أسماك القرش الكبيرة البيضاء والنمر وغيرهما، وبمجرد ظهور أي نوع منها في الشاطئ الذي أنت فيه، يعطيك إشعارا خلال 90 ثانية من لحظة ارتفاع زعنفة القرش فوق الماء.

Tides Near Me

أحيانا كثيرة عندما نذهب إلى الشاطئ فإننا نغمر أنفسنا بالمياه بعد المشي لمسافة صغيرة، وأحيانا أخرى يتعين علينا المشي لمسافات أطول ليكون جسدنا في الماء بالكامل، وهذا يتوقف على حالة المد والجزر.

هذا التطبيق يساعدك، حسب الموقع الذي أنت فيه، على أن تعرف متى يكون وقت المد أو الجزر، ويتنبأ به أيضا لأيام عدة، مما يساعد في تجنب حوادث الغرق في حالات المد الكبيرة.

Red Cross First Aid

نفترض أنك وقعت في الفخ، وتعرضت لأية إصابة من إصابات البحر، فإن هذا التطبيق الذي يقدمه الصليب الأحمر الأميركي، يشرح لك طرق الإسعافات الأولية لأنواع الحروق أو ضربات الشمس.

ويحتوي كذلك على فيديوهات تشرح لك الطريقة المثلى لعلاج هذه الإصابات.