الملكة إليزابيث تتعرض لأغرب موقف في حياتها

كشف أحد الضباط المكلفين بحماية الملكة إليزابيث الثانية، أغرب موقف صادفها في حياتها، حين سألها سياح: هل تعرفين ملكة بريطانيا؟

ووفق موقع «ديلي ستار» البريطانية، تمضي إليزابيث عطلتها الصيفية كالعادة بقلعة بالمورال الممتدة على مساحات شاسعة بأعالي اسكتلندا، إذ تستمتع بأسلوب حياة دون لفت الأنظار يرافقها كلبها، ويبدو أنها نجحت في التنكر، إذ لم يتمكن سياح أميركيون من التعرف عليها. وقال الضابط في حديثه: «سألها السياح إن كانت تعيش في الجوار، فأجابت: نعم أملك بيتاً صغيراً بالقرب، فزادوا: وهل سبق أن التقيت الملكة؟ فردت: كلا، لكن هذا الشرطي يعرفها تماماً». وأشارت إلى الضابط المكلف بحراستها منذ 30 عاماً.