غادة عادل تتعرض لموقف يغير حياتها

القاهرة (الاتحاد)

تشارك الفنانة المصرية غادة عادل في بطولة مسلسل «الثمانية» الذي انطلق تصويره قبل ثلاثة أسابيع ويسجل التجربة الأولى للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في التأليف الدرامي، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى، ويشارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، ومحمد علاء، ومن إخراج أحمد مدحت، ويتم تصويره في مصر بجانب أكثر من بلد أوروبي، منها فرنسا.

وعن ملامح الشخصية التي تقدمها في المسلسل، قالت غادة عادل لـ «الاتحاد»: أجسد خلال أحداث المسلسل دور ممثلة مشهورة، وتتعرض لموقف يغير مجرى حياتها، وذلك في إطار تشويقي مثير حول ثماني شخصيات، سيكونون مطلوبين للعدالة.

وأضافت: أعتقد أن هذا العمل سيحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، لأن المسلسل جديد على الدراما في الوطن العربي، ويشارك فيه عدد كبير من أهم النجوم، كما إن التكلفة الإنتاجية لهذا العمل ستكون كبيرة، نظراً لطبيعته وتصويره في أكثر من بلد.

وأشارت إلى أنها تصور حالياً دورها في فيلم «أنا بابا يلا» مع بيومي فؤاد، وأحمد داش، ورنا رئيس، والعمل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح، وتجسد من خلاله شخصية خطيبة «بيومي فؤاد»، الذي يقدم شخصية طبيب نفسي يواجه العديد من الأزمات مع خطيبته، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.