دواء متوفر يثبت فعالية كبيرة ضد كورونا

الاتحاد (مصطفى أوفى)

أشاد أطباء في بريطانيا باستخدام عقار متوفر بات يشكل معجزة ومنقذا للحياة لعلاج الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن دواء «ديكساميثازون» بات يوصف بشكل متزايد في المملكة المتحدة لمرضى كوفيد في المنزل، لمنعهم من الحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وقد حدت هذه المعلومات بنواب البرلمان البريطاني إلى الدعوة إلى النظر في المزيد من الاستخدام المنزلي للعقار لخفض حالات الإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد تستدعي الدخول إلى المستشفى.

وهذا الدواء، وهو من الستيرويدات، يقلل الضرر في الرئتين بالنسبة للمصابين بالفيروس، ويستخدم في الغالب في المستشفى، ما يقلل من حاجة المرضى إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت دراسة، أجرتها هيئة الصحة في إنجلترا في وقت سابق من هذا العام، إن هذا الدواء أنقذ ما لا يقل عن 22 ألف شخص في المملكة المتحدة ومليون شخص على مستوى العالم.

وقال أحد الأطباء العامين، الذي وصفوا الدواء للاستخدام في المنزل «هذا ينقذ الأرواح. إنه يعمل. ومن المنطقي إعطاؤه لمزيد من الناس لمنعهم من الإصابة بمرض خطير».

علبة من دواء "ديكساميثازون"

بدوره، أعلن النائب المحافظ نيل أوبراين، متحدثا عن استخدام «ديكساميثازون» لعلاج مرض كوفيد-19 «إنه انتصار كبير، أحد النقاط المضيئة الحقيقية منذ العام الماضي».

وأضاف أن هذا الاختراق العلاجي هو «أحد المساهمات البريطانية العظيمة في العمل على محاربة الوباء. إنه لأمر رائع أن تجد شيئاً رخيصاً ويعمل».

جاء الاختراق في العلاج بعد دراسة أجرتها جامعة أكسفورد على أكثر من ألفي مريض أعطوا علاجا بهذا الدواء على مدى عشرة أيام.

وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة للمرضى، الذين كانوا يحتاجون إلى الأكسجين، انخفض خطر الموت بمقدار الخمس. وبالنسبة للمرضى الأكثر خطورة على أجهزة التنفس الصناعي، انخفض خطر الموت بأكثر من الثلث.

وأشاد جيمس كارتليدج، النائب عن حزب المحافظين، بهذا التطور «المذهل» وقال إن الحكومة يجب أن تستمر في تقديم «كل دعم» له.

وأوضح «على المدى الطويل، هو أهم شيء».

قادت فرقة العمل العلاجية التابعة لوزارة الصحة في بريطانيا العمل في العلاج. وفي أبريل من هذا العام، أنشئ فريق عمل جديد للأدوية المضادة للفيروسات للتركيز على إتاحة الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم لمرضى كوفيد-19.

ورغم هذه النتائج المشجعة، أوضحت هيئة الصحة البريطانية أن عقار ديكساميثازون «لا يوصف بشكل روتيني» لمرضى كوفيد في المنزل.