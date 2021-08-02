وفاة عروس بعد ساعة من زفافها

شعبان بلال (القاهرة)

تنتظر كل فتاة يوم زفافها بفارغ الصبر، لأنه يوم الفرح وبداية حياة جميلة تأمل أن يحمل معه الكثير من السعادة.

لكن أن يتحول يوم الفرح إلى مأتم، فذلك أمر محزن. ذلك ما حدثت في مصر عندما فارقت فتاة الحياة بعد ساعة من حفل زفافها، اليوم الاثنين، إثر إصابتها بأزمة قلبية، وهو ما تسبب في حالة من الُحزن بين أهلها وأقاربها.ودع أهالي قرية «ميدوم» في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، فتاة عمرها 21 عاماً، توفيت عقب الانتهاء من الزفاف ووصولها إلى منزل الزوجية، بسبب شعورها بإعياء شديد تبعته أزمة قلبية.

وحسب وسائل إعلامية محلية في مصر، فإن العروس كانت مثالاً يحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش معروف بين أهالي القرية.

وقال أحد أقارب العروس المتوفاة «البقاء والدوام لله وحده، أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة»، مضيفاً «ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروسهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفى ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية».