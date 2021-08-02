فراج وبسنت من شهر العسل إلى «أهل الكهف»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي للعودة لاستئناف نشاطهما الفني بعد قضاء شهر العسل، حيث تم عقد قرانهما قبل عدة أسابيع، وذلك لاستكمال تصوير مشاهدهما في فيلم «أهل الكهف» الذي يجمع بينهما، لكن في خيوط مختلفة داخل سياق القصة، حيث يظهر فراج بشخصيتين مختلفتين.

وقال محمد فراج: إن الفيلم مأخوذ عن قصة لأديب مصر العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، ويضم أكثر من 16 نجماً ونجمة، منهم: «خالد النبوي، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، وريم مصطفى، وصبري فواز، وتدور قصة الفيلم عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن.

وأوضح أنه يُقدم شخصية جديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وأن دوره في الفيلم فيه واقعية وينسجم مع اختياراته، خاصة أنه يحاول دائماً التنويع، ليثبت نفسه في كل دور يقدمه، وأن يكون مؤثراً في أحداث العمل.

وأعرب فراج عن ثقته في نجاح الفيلم بسبب تعاونه مع مخرج واثق من أدواته وهو عمرو عرفة.