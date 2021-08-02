كيف تتجنب حروق الشمس في الصيف؟

دبي (الاتحاد)

حذرت الدكتورة نهى المبشر اختصاصية الأمراض الجلدية، من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة يسبب احمراراً شديداً في البشرة، يتبعه حدوث جفاف يؤدي بدوره إلى تكوين طبقة من الجلد الميت تظهر في صورة تصبغات.

وقالت: من المعلومات التي يجب تصحيحها لدى الكثيرين، أن البشرة الداكنة تتأثر بشكل أكبر من البشرة الفاتحة، خاصة فيما يخص الإصابة بتصبغات الشمس، ولكن ما يميز البشرة الداكنة أن درجة الحماية لديهم عالية، نظراً لتزايد نسبة صبغة الميلانين والتي تساعد على حماية البشرة بشكل أكبر

ولكي نتفادى هذه الحروق، ونحافظ على نضارة البشرة، خاصةً في فصل الصيف، يجب اتباع التالي:

◆ أولاً: تفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة قدر المستطاع، فأشعة الشمس المباشرة والقوية قد تؤدي إلى ضرر طويل الأمد للجلد، خاصة فترة الظهيرة.

◆ استخدام كريم واقي الشمس ضروري جداً، خاصة في فصل الصيف، ويجب وضعه قبل الخروج من المنزل بـ 15 دقيقة حتى يبدأ مفعوله في حماية البشرة من أشعة الشمس، مع مراعاة تجديده بشكل مستمر خلال اليوم، ويتم اختيار واقي الشمس المناسب حسب نوع البشرة، فإن كانت جافة يجب اختيار واقي شمس يحتوي على مرطبات، وإن كانت البشرة دهنية أو مختلطة، يجب أن يكون ذا قوام مائي.

◆ ترطيب البشرة بشكل مستمر ضروري، فالكريمات المرطبة لديها دور مهم لتساعد على تجديد خلايا البشرة والحصول على بشرة نضرة وصحية.

◆ شرب المياه بشكل منتظم وبكميات كافية يعمل على تحفيز إفراز مادة الكولاجين والتي تعد المسؤول الأول لشباب البشرة ونضارتها، وفي ذات الوقت تلعب دوراً مهماً في دعم صحة الشعر وتقوية الأظافر.

◆ تفادي غسل الوجه بشكل مبالغ فيه، فالمبالغة في غسيل الوجه تؤدي إلى جفاف البشرة، ولذلك يجب الاعتدال في غسل وتنظيف البشرة مع ترطيبها

◆ الحرص على تناول الأطعمة الغنية بنسبة عالية من المياه، فالغذاء الصحي من أسس الحصول على بشرة نضرة وصحية، وخاصة الأطعمة الغنية بالمياه، ولهذا يجب الحرص على تناول الخضراوات التي تحتوي على نسب عالية من المياه كالخيار، الخس، الكرفس، الكوسا وغيرها