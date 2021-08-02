شاهد زحل بعد وصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض

سيصل زحل إلى أقرب نقطة له من الأرض هذا الأسبوع، ما يمنح مراقبي السماء فرصة مثالية لإلقاء نظرة على الكوكب ذي الحلقات بكل جماله.

وسيكون يوم الاثنين هو أفضل وقت لرؤيته حيث تتحرك الأرض بشكل مباشر تقريبا بين زحل والشمس في حدث سماوي سنوي يُعرف باسم "المقابلة" (وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد (غالبا الأرض).

وسيكون مرئيا بالعين المجردة للجميع، عندما يكون ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي في أوج تألقه في سماء الليل.

ولكن لا تقلق إذا فاتك هذا الموعد وكان الطقس الغائم يعيق رؤيتك، حيث يقول علماء الفلك زحل سيظل مشرقا في السماء إلى غاية نهاية هذا الشهر.

وقال الدكتور روبرت ماس، من الجمعية الفلكية الملكية، إنه يجب أن يكون "من السهل جدا" رصد زحل لأنه سيظهر في "جزء فارغ نسبيا من السماء".

وسيبدو زحل مثل نجم مصفر ولكن الفرق بين الكواكب والنجوم هو أن زحل سيصدر ضوءا ثابتا بدلا من الوميض.

وأشار ماس: "إنه أيضا أكثر سطوعا من الغالبية العظمى من النجوم في السماء، لذلك سوف يبرز".

وأضاف الدكتور ماس إن هذا الحدث مثير لعشاق الفلك لأن زحل هو "أبعد كوكب يمكنك رؤيته بالعين المجردة".

وأوضح الدكتور ماس أن الكوكب ذا الحلقات المميزة يظهر، عادة، كنقطة إذا نظرت إليه بالمنظار، ولكن بالنسبة لأي فلكيين هواة ، يمثل هذا الأسبوع فرصة عظيمة لإلقاء نظرة على الحلقات الجليدية للكوكب، مضيفا أنه يمكن ملاحظتها حتى لو كان لديك تلسكوب صغير فقط.

وعلى الرغم من أنه يجب أن يكون من السهل تحديد موقع زحل، إلا أنه بالنسبة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في تحديد موقعه، خاصة في المناطق الحضرية، سيوفر المثلث الصيفي للنجوم الساطعة دليلا.

ويجب أن يكون أسفل وإلى اليسار قليلا من نجم ذنب الدجاجة (Deneb) ونجم النسر الواقع (Vega) ونجم النسر الطائر (Altair)، وسينضم إليه كوكب المشتري عندما يكون في المعارضة في 19 أغسطس بحسب «rt».

وقال الدكتور ماس: "سيكون كوكب المشتري أكثر إشراقا بين الاثنين، وزحل على يساره تماما".

وعلى الرغم من أنه سيكون مرئيا للجميع، إلا أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية هو الذي سيحصل على أفضل رؤية.

وسيكون كوكب زحل أعلى في السماء بالنسبة للأشخاص في دول مثل أستراليا وزامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي والأرجنتين وتشيلي.

ويشار إلى أنه رغم ظهور زحل في مكان قريب في سماء الليل، لكنه في الواقع، يبعد عن الشمس تسعة أضعاف بعد الشمس عن الأرض، و1.2 مليار كيلومتر منا عند أقرب نقطة له.