أشرف عبد الباقي يواجه انتقادات لاذعة والسبب!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أثار الفنان المصري أشرف عبد الباقي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن اشتراك مطرب المهرجانات حمو بيكا بطولة عرضه المسرحي الجديد «شمسية و4 كراسي»، وإعلانه ذلك عبر صفحته الرسمية، مما دفع الجمهور إلى الهجوم عليه، متسائلين كيف لفنان كبير مثل أشرف عبد الباقي أن ينحدر فنياً بهذا الشكل ويقبل بإشتراك أحد الأشخاص الذين تثار حولهم علامات الاستفهام بكثرة مؤخراً تارة بسبب ما يقدمه من محتوى فني غير مقبول لدى فئة كبيرة من الشعب المصري، وتارة أخرى بسبب ارتباط اسمه بالعديد من القضايا غير الأخلاقية. وأوضح الفنان أشرف عبد الباقي لـ«الاتحاد»، أن حالة الجدل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر طبيعي وهذا ما اعتاد عليه منذ بداية تجربته المسرحية مع مسرح مصر، أما عن اشتراك مطرب المهرجانات حمو بيكا بالعرض المسرحي، كشف أنه يظهر خلال العرض بشخصيته الحقيقية من خلال مشهدين حول الشخص الذي يفتعل العديد من المشاكل يومياً خلال قضائه عطلته الصيفية بالساحل الشمالي وهو ما حدث مؤخراً معه وتداولته مواقع التواصل الإجتماعي. أما عن كيفية اشتراكه في العرض المسرحي من دون الحصول على تصريح مسبق من نقابة المهن التمثيلية، كشف عبد الباقي أن حمو بيكا لا يحتاج تصريحاً مسبقاً من النقابة لأنه يظهر بشخصيته الحقيقية ولا يجسد شخصية اعتبارية على المسرح، وكما قلت سابقاً يؤدي مشهدين ذات طابع كوميدي لمتعة جمهور العرض المسرحي. العرض المسرحي «شمسية و4 كراسي»، من إنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك في بطولتها محمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وميرهان حسين، ومن تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب.

