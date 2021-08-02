مصر.. تطعيم العاملين في أهم مدينتين سياحيتين

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان (جنوب مصر) بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وتعد الأقصر وأسوان الوجهة السياحية المفضلة لدى ملايين السياح، بسبب طبيعتهما التي تشبه اللوحات المرسومة والطبيعية الحضارية لها.

وتضم محافظة الأقصر وحدها ثلث آثار العالم، والتي تعد هي ومحافظة أسوان من أهم الوجهات السياحية الثقافية في مصر وبين الرحلات النيلية وجمال الآثار الفرعونية والمناظر الطبيعية.

وشددت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد.

وأكدت في تصريحات صحفية على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تمت مناظرة 17 ألفًا و139 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى اليوم.

وسبق وأن أطلقت الحكومة المصرية حملة صحية لتطعيم العاملين في القطاع السياحي والفنادق في البحر الأحمر وسيناء، وهو ما تسبب في زيادة عدد السياح إلى تلك المناطق التي يقصدها جميع شعوب العالم.