مصر.. رصد هزة أرضية بالقاهرة الكبرى

شعبان بلال (القاهرة)

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وذكر بيان رسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، اليوم، أن منطقة القاهرة الكبرى شهدت في الساعة 9:38 صباح اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، بعمق 13 كم.

وشدد المعهد على أنه لم يرد إليه ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وقبل أيام، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل أيضاً، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، وأخرى في خليج السويس وتبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجة ذلك.