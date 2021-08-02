محمد رمضان يتصدر تويتر.. ما السبب؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأثنين، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك على خلفية أزمته مع الإعلامي عمرو أديب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع قرار محكمة مصرية بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف جنيه، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة من الفنان المصري محمد رمضان ضده.

وتعود بداية تفاصيل القضية إلى شهر أبريل من العام الحالي، بعدما فتح عمرو أديب النار على الفنان محمد رمضان بسبب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، وقال عمرو أديب- خلال برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر قائلا: "وفاة الطيار بمثابة عبرة لمحمد رمضان وستطارده العمر كله".

واستأنف عمرو أديب على الحكم الصادر ضده عن محكمة جنح الشيخ زايد بالغرامة 10 آلاف جنيه، حيث أكد دفاع الإعلامي المصري في تصريحات صحفية، أن "الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد ليس حكما نهائيا، وسيتم الطعن عليه أمام جنح مستأنف الشيخ زايد غدا".

وأضاف أن محكمة أول درجة لم تستجب لطلبات المدعي بالحق المدني بمواد الاتهام التي تنص على الحبس الوجوبي، وارتأت المحكمة الحكم بالغرامة والتي سيتم الطعن عليها.