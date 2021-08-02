هذا موعد تداول العملات البلاستيكية فى مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

يبحث الكثير من المصريين عن موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر، وتعميمها بجميع المحافظات الذى تأكد بأنه سيكون بداية من أول شهر نوفمبر المقبل، خاصة بعد أن شرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر خطوات إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واطلع السيسي على عينات من البنكنوت الجديد،الذي سيتم إصداره في مطلع نوفمبر المقبل بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

وتضم مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود وتشمل جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر الغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى أن عمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، ويسهم استخدام العملات البلاستيكية في تخفيض تكاليف الطباعة ويصعب تزييفها