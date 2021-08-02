7 ملايين مشاهدة لفيديو «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، نجاحاً استثنائياً في الأسبوع الأول من إطلاق حملتها الترويجية الجديدة بعنوان «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس» ('Stayin' On Yas') المستوحاة من أغنية فرقة «بي جيز» البريطانية (Stayin' Alive) التي نالت شهرة واسعة في السبعينيات، حيث تلقى الفيديو الموسيقي ذو الطراز القديم تفاعلاً قوياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، فقد وصل إلى أكثر من تسعة ملايين شخص وحصد سبعة ملايين مشاهدة، منها أكثر من 2.4 مشاهدة على منصة إنستغرام الخاصة بالوجهة، وأكثر من مليون مشاهدة على منصة يوتيوب في الأسبوع الأول من نشره.



رحلة غنائية وتأخذ الحملة الجديدة، والتي تأتي في إطار فيديو موسيقي، المشاهدين في رحلة غنائية مع معزوفة جزيرة ياس الجديدة، والتي تأتي تحت عنوان ('Stayin' On Yas')، المستوحاة من أغنية فرقة «بي جيز» الكلاسيكية. ويستعرض الفيديو المعالم الترفيهية الأكثر شهرة في جزيرة ياس، بما في ذلك المدن الترفيهية عالمية المستوى مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووجهة التسوق ياس مول، وملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، و«كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، لتعيد الحملة التعريف بالمعنى الحقيقي لقضاء عطلة لا مثيل لها.

وتعد جزيرة ياس وجهة مثالية للزوار لما تتضمنه من خيارات متنوعة لقضاء عطلة استثنائية، بما في ذلك المدن الترفيهية عالمية المستوى مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم في «كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم.

مدن ترفيهية

وتعطي الحملة للزوار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة، والتي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبو قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى، بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام، ولعب الجولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، والتي تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.

وأعربت ليام فيندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب» عن سعادتها بهذا التفاعل الإيجابي الذي تلقته الحملة، إذ أن هذا الفيديو يجسد الشغف بتقديم تجارب لا مثيل لها للزوار في بيئة آمنة، وتأمل أن تمكّن هذه الحملة الزوار من عيش المعنى الحقيقي للعطلة الاستثنائية في وجهة لا مثيل لها في أي مكان آخر.