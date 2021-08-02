شريهان تتصدر محركات البحث لهذا السبب



عبد الله أبوضيف (القاهرة)

خرجت الفنانة المصرية شريهان على حسابها الخاص على فيسبوك لتروي قصة إنجابها لابنتها الثانية تالية القرآن الكريم، لتتصدر بعدها مؤشرات محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصة الملهمة لإنجاب شريهان لابنتها رغم تأكيد جميع الأطباء أن الأمر مستحيل وأنها قد تتعرض للوفاة بسبب الحمل مرة أخرى، ولكنها طلبت من الله أن يرزقها بابنة ثانية لأنها تعلم أن الله قادر على كل شيء.

وبدأت شريهان في سرد القصة والتي بدأت مع ابنتها الكبرى لؤلؤة التي طلبت منها أختًا تلعب معها ويعيشان معًا حتى نهاية العمر، وحينها كانت لؤلؤة في الثامنة من عمرها واستمر إلحاحها في طلب الأمر حتى بلغت عشر سنوات، لتتناقش شريهان مع أكثر من طبيب في الأمر ويرد عليها بنفس الكلمة في كل مرة: «مستحيل».

وأوضحت الفنانة السبب أن الأطباء تخوفوا من الحمل بسبب أنها كانت تعاني على إثر أزمتها الصحية الشهيرة وإصابتها بمرض السرطان في ذلك الوقت، والحمل يساعد على انتشار المرض أكثر وجعله أكثر فتكًا وقوة.

بعدها ذهبت شريهان إلى أداء فريضة الحج، وهناك طلبت من الله أن يرزقها بابنه ثانية وستسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، وبالفعل حملت بها ولكن حاول الأطباء إقناعها بأن الأمر لن يكتمل وخيروها بين الحياة لمراعاة لؤلؤة وتربيتها أو اختيار الاحتفاظ بالحمل مع نتائج غير معروفة وخطيرة.

تقول شريهان: «قلت لهم: الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سأختار هدية ربي»، وبالفعل أنجنب شريهان ابنتها وأسمتها تالية القرآن الكريم كما وعدت في دعائها.