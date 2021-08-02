عناوين شائقة في مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية

أبوظبي (الاتحاد) تطل مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، على قرائها في عدد أغسطس، بمجموعة من القصص والموضوعات التي تحمل عناوين شائقة ومميزة من أبرزها: «جوعى في أميركا»، و«سعار الذهب في البيرو»، و«على شفير النجاة»، و«موتى مع وقف التنفيذ». جوعى في أميركا في عام 2020، عانى شخص أميركي واحد من كل سبعة أشخاص نقصًا في إمدادات الطعام، والسبب في ذلك: جائحة «كورونا». لكن واقع الحال في بلاد العم سام يقول إن الجائحة لم تأت بجديد وإنما فاقمت جوعًا كان ينخر بطون فئات واسعة من الأميركيين سلفًا. فكيف وصل الوضع إلى هذا الحد؟.

سعار الذهب في البيرو سعيًا وراء المعدن النفيس، تنشأ مخاطر بيئية مدمرة يتسبب فيها المشرفون على التعدين في مناجم مستوطنَة «لا رينكونادا» الشاهقة.

أما السكان البائسون فيحصلون على أجور هزيلة لقاء ما يكابدون من مشاق داخل دهاليز المناجم، على أنهم يحظون بفرصة نادرة لجني قليل من الذهب..

وتلك قصة أخرى. على شفير النجاة أضحت المنظومة البيئية الهشة في صحراء «كالاهاري» قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام التام لوطأة الحّر.

ولطالما اعتمد وحيش المنطقة على تآزره وتكافله في الصمود والبقاء في هذا المشهد الطبيعي القاحل، لكن إلى متى ستستمر هذه المقاومة مع توالي المواسم الجافة بفعل التغير المناخي؟.

موتى مع وقف التنفيذ في قرى نائية بإندونيسيا، يحتفظ أهل الشخص المتوفى بجثمانه مصانًا في البيت بين ظهرانيهم، ليبقى قريبًا إليهم.. حتى حين. فأما السبب فهو السير على دأب الأجداد بتنفيذ طقوس وشعائر تعود إلى زمن بعيد، وأما العجب فهو ما تنطوي عليه هذه الممارسات من أبعاد اجتماعية وروحانية حبلى بالأسرار.

ويشار إلى أن مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست في عام 1888.