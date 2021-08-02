إذا تعرض حسابك في"واتساب" للاختراق.. ماذا تفعل؟

اختراق حسابك في «واتساب» لا يلحق الضرر بك فحسب، فـ«الهاكرز» يستولون على جهات اتصالك أيضا، ما يتوجب حماية نفسك والآخرين بعدة خطوات. ووفق RT ابعث رسالة للدعم الفني عبر support@whatsapp.com، مع ذكر كلمة «مسروق» أو «مفقود» يرجى تعليق عمل الحساب، واكتب رقم هاتفك، ثم ثبت الحساب وأزله من الهاتف عدة مرات بأوقات مختلفة طوال اليوم للتشويش، وأبلغ جهات الاتصال واطلب منهم عدم الرد على أي رسائل واردة.

وعادة ما يرسل «واتساب» رمزا للتحقق من 6 أرقام، وفي حال عدم وصوله إليك، فاعلم أن حسابك بات مخترقاً، وسيصبح لديك 30 يوما لاستعادة ملفاتك وإلا ستحذف نهائياً من النسخة الاحتياطية.